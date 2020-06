Continua ad essere caldo l’asse tra Barcellona e Juventus, con in ballo alcune trattive: i bianconeri osservano anche un altro giocatore blaugrana

La Juventus prova a mettere da parte la delusione della finale di Coppa Italia persa ai rigori ed a concentrarsi sugli altri obiettivi. Fabio Paratici intanto sta già lavorando al calciomercato per la prossima stagione. Continuano le trattative con il Barcellona, con in ballo degli scambi. I bianconeri osservano anche un altro calciatore blaugrana come alternativa ad Emerson Palmieri.

Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo dal Barcellona: si pensa a Junior Firpo

Le big italiane sembrerebbero aver trovato una destinazione preferita su cui puntare per gli obiettivi di mercato della prossima stagione. Tra Juventus e Barcellona continuano i contatti in merito allo scambio che potrebbe portare Miralem Pjanic in blaugrana. Nel frattempo però, i bianconeri si guardano intorno per trovare rinforzi sulle fasce difensive e proprio dai catalani potrebbe arrivare la soluzione. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Fabio Paratici sembrerebbe aver messo gli occhi su Junior Firpo, terzino del Barcellona che sembrerebbe essere in uscita.

Il calciatore classe 1996 sembrerebbe rappresentare la migliore alternativa ad Emerson Palmieri del Chelsea, qualora non dovesse concretizzarsi la trattativa. I blaugrana valuterebbero il calciatore circa 40 milioni, troppo per la Juventus che lo valuterebbe intorno ai 25 milioni. I due club potrebbero iniziare a parlarne proprio nell’incontro per raggiungere un accordo in merito allo scambio tra Pjanic, De Sciglio ed Arthur. Il terzino del Barcellona però sarebbe inserito anche nella trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez. Potrebbe così aprirsi un nuovo derby d’Italia in chiave mercato tra nerazzurri e bianconeri.

