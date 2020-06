L’Inter continua a lavorare per la prossima stagione cercando rinforzi sulle fasce: Beppe Marotta punta un nuovo obiettivo dalla Premier League

L’Inter continua a sognare la rimonta scudetto nei confronti di Juventus e Lazio, che al momento distano rispettivamente otto e nove punti, ma con i nerazzurri con una partita in meno. Nel frattempo Beppe Marotta è già a lavoro per trovare rinforzi per la prossima stagione. Nuovo obiettivo dalla Premier League sulle fasce.

Calciomercato Inter, si guarda al Manchester City: occhi su Walker

L’Inter continua a lavorare per ridurre la distanza dalla Juventus e per provare ad essere ancora più competitiva nella prossima stagione anche in Champions League. Così Beppe Marotta è al lavoro per trovare i migliori innesti da inserire nella rosa di Antonio Conte. Uno dei reparti che i nerazzurri puntano a rinnovare sono le fasce difensive. Così, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, gli occhi interisti si sarebbero posati sul terzino del Manchester City, Kyle Walker. Dopo i comportamenti del calciatore inglese durante il lockdown, violato più volte, il terzino potrebbe essere inserito nella lista dei possibili partenti.

Così l’Inter sembrerebbe subito intenzionata a raccogliere maggiori informazioni sulla possibile partenza del giocatore, sopratutto riguardo alla richiesta degli inglesi che si aggira intorno sui 35-40 milioni di euro. L’unico grande ostacolo per arrivare all’esterno dei ‘citizens’ sembrerebbe essere Pep Guardiola. Infatti l’allenatore spagnolo, dopo aver redarguito il calciatore per i suoi comportamenti, sembrerebbe voler puntare ancora su di lui, aprendo piuttosto la porta dell’addio a Cancelo. Dovrà dunque presentare un’offerta molto allettante l’Inter per fare in modo che Guardiola lasci partire il terzino.

