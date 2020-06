Calciomercato Inter, occasione in casa Bayern | Prezzo fissato!

L’Inter sembra essere pronta a darsi battaglia con lo United per il centrocampista: Conte lo vuole, servono 35 milioni di euro.

In attesa di tornare i campo sabato sera, per la sfida di Coppa Italia con il Napoli, l’Inter si muove per trovare rinforzi sul mercato. Gli obiettivi che Conte ha fissato a Marotta sono chiari: un rinforzo in difesa, allungare la rosa sulle corsie esterne ed un centrocampista, oltre ad un attaccante in caso di addio di Lautaro. A centrocampo i nerazzurri potrebbero avere messo gli occhi su un giocatore considerato partente dal Bayern Monaco, ma c’è la concorrenza del Manchester United.

Calciomercato Inter, pressing su Tolisso | Il Bayern chiede 35 milioni

Uno degli obiettivi dell’Inter a centrocampo è Corentin Tolisso: il campione del mondo è un pallino di Marotta da diversi anni. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, il Bayern Monaco considera Tolisso come uno dei possibili partenti in estate e avrebbe fissato il prezzo a 35 milioni di euro. Anche Antonio Conte è un grande estimatore del centrocampista francese, che potrebbe essere il rinforzo ideale per la rosa nerazzurra. In Baviera Tolisso non è riuscito a ripetere quanto dimostrato con il Lione e, dopo tre stagioni, potrebbe lasciare la Germania in cerca di nuovi stimoli.

Sul centrocampista classe ’94 c’è anche il forte interesse del Manchester United, che non sembrerebbe essersi accontentato del grande colpo Bruno Fernandes realizzato a gennaio. L’Inter, quindi, dovrà vedersela con i ‘Red Devils’ per Corentin Tolisso. Una sfida che, però, sembra avere dei confini ben definiti come quelli del prezzo fissato dal Bayern: 35 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero anche utilizzare Perisic per abbassare l’esborso economico.

