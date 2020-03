Calciomercato Inter, Marotta a caccia di un campione del mondo

Calciomercato Inter, Marotta vuole portare a Conte un campione del mondo: il giocatore è stato messo sul mercato dal suo club

La pausa, inattesa e forzata, del campionato per il prolungarsi dell’emergenza coronavirus anticipa di fatto le riflessioni obbligate degli operatori di calciomercato per la prossima stagione. L’Inter ha disputato un’ottima stagione fin qui, ma sa di doversi rinforzare molto per continuare ad essere competitiva. Conte chiede a gran voce alternative di livello in tutti i reparti, per confermarsi con maggior forza come anti-Juventus. Marotta intende fare di tutto per accontentarlo.

Calciomercato Inter, assalto a Tolisso

Dalle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, si apprende che il dirigente nerazzurro ha messo nel mirino Corentin Tolisso. Il centrocampista, campione del mondo con la Francia nel 2018, lascerà il Bayern Monaco. I bavaresi non lo ritengono più indispensabile e lo hanno messo sul mercato.

Si tratta di un ritorno di fiamma per i nerazzurri, che avevano già seguito in passato il giocatore. Ausilio aveva provato ad acquistarlo nel 2017, senza successo. Fu proprio il Bayern a strapparlo al Lione e del resto il profilo piaceva già molto in Italia, con Napoli e Juventus che si erano già fatte avanti in precedenza. Tolisso è un vecchio pallino anche di Conte, che a sua volta aveva provato ad acquistarlo al Chelsea. Adesso, l’acquisto appare possibile. Il costo del cartellino si aggira sui 35 milioni di euro, cifra non esorbitante. Il problema potrebbe essere l’ingaggio, intorno ai 7 milioni di euro a stagione. Ma l’Inter sembra voler fare sul serio. E porta avanti, contemporaneamente, anche il discorso Giroud, mai tramontato.

