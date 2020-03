Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso l’addio dopo soli sei mesi: i rossoneri pensano al sostituto, il bomber è già in Serie A

Nuova rivoluzione in arrivo in casa Milan. I risultati di questa stagione sono stati deludenti, sebbene Pioli abbia provato a rilanciare dopo un brutto avvio con Giampaolo. Un primo effetto c’è già stato con l’addio di Boban, a rischio ora anche Maldini e Massara. Gazidis si prende la scena, il nuovo corso potrebbe prendere il via senza diversi protagonisti della squadra attuale. Possibile anche l’addio di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe lasciare dopo soli sei mesi. Lo svedese non è convinto dalla piega societaria e si rende necessario sostituirlo.

Calciomercato Milan, si tratta col Napoli per Milik

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan pensa seriamente ad Arkadiusz Milik. Il bomber polacco a sua volta è in bilico al Napoli, il contratto è in scadenza nel 2021 ma l’accordo con gli azzurri al momento sembra difficile. E così l’idea di un trasferimento prende piede.

Le vicende del Napoli si intrecciano con quelle rossonere. L’idea dei partenopei sarebbe arrivare a Jovic, già in rotta con il Real Madrid. Il serbo è nel mirino anche del Milan, ma nel domino di mercato entrambe le squadre potrebbero essere soddisfatte. La rosea rilancia anche l’idea di un possibile scambio con gli azzurri. A Gattuso interessa da sempre Calhanoglu, suo vero e proprio pupillo. Da capire se il Napoli possa essere d’accordo con una trattativa simile per abbassare la richiesta cash. De Laurentiis infatti per Milik chiederebbe circa 60 milioni di euro.

