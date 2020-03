Le ultime di calciomercato Milan mettono in evidenza una possibile operazione con l’Inter qualora in rossonero arrivasse davvero il tedesco Rangnick

Ralf Rangnick dovrebbe davvero approdare al Milan nonostante le mezze smentite e i paventati dietrofront dalla stampa ‘amica’, per ricoprire sia la carica di allenatore che quella di direttore sportivo. All’attuale Head of International Relation della galassia calcistica targata Red Bull verrebbe quindi concessa ampia libertà sul calciomercato per la costruzione di una squadra a sua immagine e somiglianza.

Calciomercato, ‘scarto’ dell’Inter per il Milan di Rangnick

Il 4-4-2 e il 4-3-3 potrebbero essere i suoi moduli di riferimento anche nell’esperienza in rossonero. Per entrambi, anche se in rosa qualche profilo giusto c’è già, sarebbe necessario l’acquisto di esterni veloci e capaci di saltare l’uomo. A tal proposito non si può escludere che l’ex allenatore del Lipsia possa prendere in considerazione anche un giocatore di proprietà dell’Inter: ovvero Valentino Lazaro, che il quasi 62enne tedesco conosce e apprezza molto. A quanto pare alcuni anni fa, quando era al Salisburgo e il classe ’58 di Backnang Ds dello stesso club austriaco che fa capo proprio alla Red Bull, il probabile prossimo manager milanista ‘bloccò’ il suo passaggio ai nerazzurri avvenuto poi l’estate scorsa via Hertha Berlino. Nella prima parte di questa stagione il classe ’96 non è però riuscito a entrare nelle ‘grazie’ di Conte, venendo ceduto a gennaio al Newcastle in prestito oneroso per 1,5 milioni con opzione d’acquisto fissata a 23,5.

Volendo il Milan può agire sottotraccia, attraverso Rangnick convincere Lazaro a non accettare la permanenza al Newcastle, che già di suo potrebbe non essere convinto a esercitare il riscatto. Dato che non rientra nei piani futuri dell’Inter, la società di Elliott avrebbe poi ottime possibilità di portare a termine l’acquisto del nazionale austriaco che per età e costi rientrebbe appieno nella filosofia aziendale del fondo statunitense.

