Calciomercato Juventus, Paratici alleato di Allegri | Cessione ‘contro’ Sarri

Nuova indiscrezione per cui Massimiliano Allegri potrebbe approdare sulla panchina della Fiorentina: con lui un fedelissimo contro il volere di Sarri

Il calciomercato non si ferma mai e le società pensano alle mosse per il prossimo anno. Oltre ai giocatori si ragiona anche sugli allenatori da confermare o meno. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport‘, la Fiorentina per l’eventuale post Iachini, punterebbe ad un top allenatore. In cima alla lista sembrerebbe esserci Massimiliano Allegri. Un sogno difficile per la viola, ma che in caso di arrivo, potrebbe portare anche uno dei suoi fedelissimi dalla Juventus con l’aiuto di Paratici, ma contro il volere di Sarri.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, contatti per la nova stella | Prezzo alle stelle

Potrebbe interessarti anche >>> Positivo al Coronavirus | È stato due volte avversario dell’Inter

Potrebbe interessarti anche >>> Emergenza Coronavirus, UEFA può far saltare la Serie A | Le ultime

Calciomercato Juventus, Allegri alla Fiorentina vuole il fedelissimo: Sarri contrario alla cessione

Il sogno estivo della Fiorentina sarebbe di portare sulla panchina viola l’allenatore toscano, Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è fermo da un anno, ma sarebbe in cerca di nuove sfide per il prossimo anno. Il suo passaggio in viola sarebbe molto difficile, ma nel caso in cui dovesse avvenire, avrebbe già individuato un fedelissimo da portare con sé. Stiamo parlando di Sami Khedira, giocatore che in precedenza è stato accostato anche al club del Qatar, Al-Duhail, dove militano gli ex bianconeri Mandzukic e Benatia.

Ma il futuro del calciatore tedesco potrebbe essere sempre in Serie A, dove potrebbe seguire il suo ex allenatore alla Fiorentina. Trattativa che se Paratici dovesse concludere, andrebbe contro la volontà di Maurizio Sarri, che riterrebbe il numero sei bianconero ancora un giocatore importante. La partenza del giocatore campione del mondo nel 2014, sarebbe anche una plusvalenza per la Juventus, visto che il giocatore arrivò a parametro zero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, nuovo acquisto | Gazidis blocca tutto