Positivo al coronavirus | E’ stato due volte avversario dell’Inter

Altro caso positivo di Coronavirus nel mondo del calcio: positivo il presidente del Ludogorets, Kiril Domuschiev. La sua squadra ha affrontato l’Inter in Europa League

Ancora un caso positivo nel calcio. Il presidente del Ludogorets, Kiril Domuschiev, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook annunciando la positività al Coronavirus: “Cari amici, dopo un primo test negativo per il Covid-19 ho avvertito successivamente un malessere. Ho fatto di nuovo il test, che si è rivelato positivo”. Poi si legge: “Seguendo tutti i requisiti imposti per la quarantena, sono isolato e attualmente sono in fase di guarigione. Grazie a tutti gli operatori sanitari che si stanno prendendo cura di me. Credo che presto sarò in salute, di nuovo con voi”. Infine, ha dato un consiglio a tutti: “Attenzione, seguite tutte le regole, ma non abbiate paura. Combatteremo anche questo virus”.

Coronavirus, i calciatori dell’Inter ancora in quarantena

Dopo il primo caso positivo di Daniele Rugani nel calcio italiano, i calciatori dell’Inter si trovano in quarantena visto che l’ultima sfida di campionato è stata tra bianconeri e nerazzurri all’Allianz Stadium.

Per ora si cercherà di risolvere il problema il prima possibile per poi pensare a quando scendere nuovamente in campo. I calciatori sono continuamente seguiti dallo staff tecnico con una dieta specifica per ognuno di loro.

Ora l’Inter dovrà stare ancora sempre più attenta dopo il nuovo caso positivo che riguarda il presidente del Ludogorets.

