La ripresa dei vari campionati è ancora molto incerta a causa dell’emergenza Coronavirus: la Serie A potrebbe anche saltare, ecco il motivo

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutti gli aspetti della vita quotidiana, tra cui quello del calcio giocato. La data della ripresa delle varie competizioni è ancora molto incerta: al momento ci sarebbero già nove proposte di calendari della Serie A molto differenti tra loro. A partire dal 14 aprile, inizio troppo ottimistico con dieci domeniche e nove mercoledì liberi per terminare la stagione senza troppi affanni. Le altre idee vanno dal 5 maggio al 26 con una possibile prevista anche il 13 giugno: per ora tutto è ancora troppo incerto per prendere una decisione definitiva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici beffato | “Ha già firmato”

Calendario Serie A, priorità Champions ed Europa League

Dopo il rinvio di Euro2020 al prossimo anno, l’edizione odierna de “La Repubblica” ha svelato che la UEFA avrebbe dato così priorità alla Champions ed all’Europa League a discapito dei vari campionati europei. Così la Serie A potrebbe anche rischiare di non ripartire visto che bisogna recuperare 12 partite più diverse sfide di recupero. A scriverlo stamane è ‘La Repubblica’: l’UEFA ha chiesto appunto priorità alla Champions e all’Europa League che dovranno essere completate anche a discapito dei campionati. Ciò significa, ripetiamo, che se le squadre italiane impegnate in Europa (ovvero Juventus, Atalanta, Napoli, Roma, Inter) dovessero andare avanti nei rispettivi turni di coppa, per il massimo campionato italiano non ci sarebbero slot sufficienti per termine i gironi entro la deadline del 30 giugno

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, si pensa al futuro | Offerta pronta per il centrocampista

Così potrebbe arrivare la decisione di congelare il campionato senza assegnare lo scudetto e le retrocessioni con due nuovi promozioni dalla Serie B per il prossimo campionato a 22 squadre. Tutto dipenderà ovviamente se dovesse diminuire il numero di contagiati a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per il bene comune prendere una scelta sembra alquanto difficile. Che fine farà la Serie A?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio Kane | Notizia clamorosa dall’Inghilterra