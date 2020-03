Calciomercato Juventus, contatti per la nuova stella | Prezzo alle stelle

Il centrocampo è il reparto che necessita maggiori rinforzi nella Juventus. Il francese è l’obiettivo numero uno: fissato il prezzo

La Juventus vive una buona stagione ed è ancora in lotta per ogni trofeo. I bianconeri hanno vissuto dei momenti di difficoltà e subito qualche sconfitta di troppo, però tutto è ancora possibile e se riprenderà la stagione si punterà a vincere tutto.

Un reparto che ha avuto qualche difficoltà di troppo, però, è il centrocampo dove sembrerebbe mancare la qualità. Bene Ramsey nell’ultimo periodo, ma sono calati altri calciatori importanti come Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus, Aouar obiettivo numero uno per il centrocampo

La Juventus potrebbe fare un colpo importante in estate e, dopo aver rinforzato difesa e attacco in passato, quest’anno potrebbe andare a caccia di un centrocampista importante. Si è parlato tanto di Pogba ma la trattativa sembrerebbe difficile, per questo si inizia a pensare a nuovi nomi.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’obiettivo numero uno potrebbe essere Houssem Aouar, di proprietà del Lione, e ci sarebbero già dei contatti in corso. Il classe 1998 sta vivendo una stagione importante ed è ormai un titolare fisso del club di Ligue 1. Il calciatore potrebbe partire per una cifra di 70 milioni di euro circa.

Aouar è un centrocampista molto tecnico che dispone di una grande visione di gioco. Molto preciso nei passaggi, può giocare come regista o anche come mezzala in un centrocampo a tre. Bravo anche nel dribbling e nel controllo del pallone.

