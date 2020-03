Calciomercato, addio Ronaldo | Silvestre spaventa la Juventus

L’ex United, Mikael Silvestre ritiene che David Beckham possa avere la capacità di portare grandi nomi a Miami. Uno su tutti Cristiano Ronaldo che rischia dunque di lasciare la Juventus.

In un modo o nell’altro il nome più chiacchierato in casa Juventus è sempre e comunque quello di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è al momento in quarantena a Madeira insieme alla famiglia dopo lo scoppio dei primi casi di Coronavirus in Serie A, iniziati proprio con il compagno di squadra Daniele Rugani. Mentre le cariche istituzionali provano a ridisegnare il mondo del calcio per concludere la stagione, i calciatori lavorano dunque in solitaria prima di tornare prossimamente agli ordini dei propri allenatori. Nel caso di Ronaldo c’è anche da attendersi un rientro in Italia in vista di del rush finale che vede per la verità ancora molti punti interrogativi a causa dell’emergenza coronavirus. In estate ad ogni modo sarà tempo di calciomercato ed anche CR7 è come sempre tra gli osservati speciali. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti per la nova stella | Prezzo alle stelle

Calciomercato Juventus, Beckham pensa a Cristiano Ronaldo

Difficile pensare ad un addio estivo di Cristiano Ronaldo che però viene spesso accostato ad un suggestivo trasferimento americano, magari all’Inter Miami di David Beckham. Ad alimentare questa voce anche l’ex difensore del Manchester United, Mikael Silvestre che a ‘Bet-Pa’ ha ammesso: “Becks avrà sicuramente la possibilità di portare grandi calciatori in nome di chi è, cosa può fare, e dei contatti che ha”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: anche Matuidi positivo al Coronavirus!

Poi Silvestre ha fatto un riferimento ancora più esplicito al nome di Ronaldo: “Dovremmo vedere alcuni nomi molto importanti all’Inter Miami nel prossimo futuro. Forse Cristiano [Ronaldo] potrebbe venire!“. CR7 stella a Miami: questo il sogno di Beckham e Silvestre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, nuova svolta in panchina | Cambia il futuro di Sarri!

Calciomercato Juventus, Paratici beffato | “Ha già firmato”