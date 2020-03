Cerca un nuovo portiere il Milan dato l’addio, quasi certo, di Donnarumma in estate. Potrebbe non essere Sirigu l’erede: ecco gli altri candidati

L’addio di Gigio Donnarumma in estate sembra quasi certo. La dirigenza del Milan è pertanto al lavoro per trovare un degno sostituto del talentuoso portiere. Il profilo che sembrerebbe piacere di più alla dirigenza sarebbe quello di Salvatore Sirigu. L’ex Paris Saint Germain gode di una grande esperienza internazionale e sta confermando di possedere grandi doti anche con il Torino, compiendo spesso dei veri e propri ‘miracoli’ tra i pali. Nonostante questo, però, ci sarebbero perplessità da parte di Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato rossonero, circa l’età del calciatore granata, che ha compiuto 33 anni lo scorso gennaio. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui ora la dirigenza si starebbe concentrando su un altro paio di nomi per il futuro della porta milanista.

Milan, Sirigu bocciato da Gazidis: Meret e Musso in lista

Il primo di questi sarebbe Alex Meret. Il giovane portiere del Napoli, autore di una grande prima parte di stagione sotto la guida di Carlo Ancelotti, non sta trovando spazio con Ringhio Gattuso. A soli 22 anni la panchina in Serie A potrebbe stargli stretta e ne potrebbe approfittare, appunto, il Milan. Altro nome nella lista dei desideri della dirigenza rossonera sarebbe poi Juan Musso dell’Udinese. Il venticinquenne argentino sta fornendo grandi prestazioni, al punto da essere finito nel mirino anche di altri importanti club come Inter e Chelsea.

Insomma, per il Milan il dopo-Donnarumma sembra destinato a mantenere la stessa falsariga: si cerca un profilo che sia relativamente ancora giovane e che possa dare tanto al club anche nei prossimi anni.

