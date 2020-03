Euro 2020, emergenza Coronavirus | Richiesta a sorpresa per il rinvio

La decisione ufficiale del rinvio di Euro2020 potrebbe già arrivare nella giornata di oggi, martedì 17 marzo: ecco la richiesta per lo spostamento

Nella giornata di oggi, martedì 17 marzo, andrà in scena la riunione delle federazioni europee in call conference per capire come saranno i prossimi mesi calcistici a causa dell’emergenza coronavirus. L’obiettivo sarà quello di portare a termine i vari campionati e le competizioni europee, come Champions ed Europa League, rinviando l’Europeo a data da destinarsi. Secondo le prime indiscrezioni, la UEFA sarebbe propensa a disputare l’evento in autunno o al 2021, ma non lo farebbe così volentieri.

Euro 2020, la richiesta economica

Come svelato in anteprima da “The Athletic” verrà anche chiesta una compensazione economica di circa 300 milioni per rinunciare ad Euro 2020 secondo gli accordi originari. Questa cifra racchiude i danni per l’eventuale rinvio a giugno 2021 nei confronti di tv e sponsor. E sarebbero i club, le leghe e le federazioni a dover coprire questa spesa: l’argomento sarà uno dei punti del giorno da discutere nella riunione di oggi.

Una decisione dolorosa che non metterà, quasi sicuramente, tutti d’accordo. Ognuno avrà le proprie esigenze, ma per il bene comune bisognerà fare un passo indietro nel pieno della pandemia. Ci saranno sicuramente discussioni animate, ma bisogna pensare a come affrontare e superare l’emergenza insieme senza provocare ulteriori danni.

L’obiettivo resta, infine, quello di disputare tutte le competizioni già in corso senza pensare all’annullamento dei vari campionati.

