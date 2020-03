Harry Kane potrebbe lasciare il Tottenham al termine della stagione. L’attaccante inglese è nel mirino delle big d’Europa: la sua preferenza

Il tempo di Harry Kane al Tottenham sembra ormai essere arrivato ai titoli di coda. L’attaccante inglese, infortunato da tempi mesi, sarebbe dovuto rientrare in campo nel mese di aprile in vista di Euro2020, che ormai sicuramente sarà rinviato a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus. In estate, però, potrebbe arrivare il suo addio.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, addio de Ligt | Un campione del mondo al suo posto!

Calciomercato Juventus, Kane preferisce i bianconeri

Come svelato dal tabloid ‘The Sun’ lo stesso Kane preferirebbe la destinazione Juventus rispetto a quella del Manchester City e United. L’inglese, accostato pure all’Inter, potrebbe così cambiare completamente vita adattandosi ad un nuovo stile di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, è fatta: Icardi con CR7! Dall’Inter con lo sconto

Da inizio gennaio è fuori per infortunio, ma fino ad allora l’attaccante del Tottenham ha messo a segno ben 17 gol con due assist vincenti ai propri compagni in 2230 minuti complessivi. Il suo contratto scadrà nel giugno 2024, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Premier con una nuova avventura entusiasmante all’età di 27 anni. Il salto di qualità tanto atteso per diventare davvero uno dei migliori al mondo sposando il progetto di una big d’Europa.

La Juventus continuerà a seguire la scelta dello stesso attaccante inglese, voglioso di compiere una nuova esperienza davvero significativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, ritorno di fiamma: contropartita a sorpresa