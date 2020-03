Dalla Spagna: Juventus vicina all’acquisto di Icardi, Real Madrid battuto. All’Inter andrebbero 65 milioni di euro

Caccia ad un top player in d’attacco per la Juventus. La conferma di Higuain è in bilico, con la società bianconera che nelle prossime settimane incrocerà il fratello-agente del ‘Pipita’ per discutere di un eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Indipendentemente dal futuro dell’argentino nato a Brest, Paratici ha messo nel mirino un centravanti di razza in grado anche di svecchiare il reparto offensivo.

Gabriel Jesus, Werner e Kane sono profili che stuzzicano il CFO della ‘Vecchia Signora’, che conserva però un debole particolare per Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter è un obiettivo sempre sensibile nelle strategie di Paratici e resta in cima alla lista degli acquisti della dirigenza della Continassa per la finestra della prossima estate. Il Paris Saint-Germain difficilmente riscatterà il giocatore a fine stagione per 70 milioni di euro, il prezzo fissato lo scorso agosto con l’Inter.

Icardi al centro dell’attacco della Juventus è più di una tentazione per il club campione d’Italia, con Paratici e Nedved pronti a riprovare l’assalto a giugno dopo i tentativi falliti in passato. Su ‘Maurito’ c’è anche il placet di Sarri, oltre a quello di Cristiano Ronaldo come scrive il portale ‘Don Balon’. Il fuoriclasse portoghese avrebbe infatti dato il via libera per l’assalto all’argentino, seguito con attenzione pure dal Real Madrid.

La Juventus sarebbe però vicina a chiudere il colpo Icardi, grazie anche al gradimento della moglie-manager Wanda Nara. Real battuto, con la ‘Vecchia Signora’ che rileverebbe per 65 milioni di euro dall’Inter il cartellino dell’attaccante albiceleste dopo il mancato riscatto da parte del PSG. Un prezzo leggermente inferiore, quindi, rispetto agli accordi pattuiti con il sodalizio francese. La Juve ha trovato il suo nuovo bomber: Icardi è pronto a far coppia con CR7, per buona pace del Real Madrid e di Florentino Perez.

