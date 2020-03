In estate potrebbe esserci l’addio di Higuain, la Juventus in caso potrebbe pensare a un attaccante di manovra perfetto per il gioco di Sarri

È una stagione tutto sommato positiva per la Juventus, che nonostante un rendimento altalenante negli ultimi due mesi è ancora in lotta in ogni competizione. In Serie A c’è una grande battaglia con l’Inter e soprattutto con la Lazio, in Coppa Italia c’è da giocare la gara di ritorno contro il Milan dopo l’1-1 dell’andata e in Champions League bisogna ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata con il Lione.

Non si sa ancora se e quando si giocheranno queste gare, ma intanto i bianconeri non si fermano e lavora per la prossima estate. Potrebbero esserci delle modifiche anche in attacco, visto che potrebbe esserci l’addio di Higuain per ringiovanire un po’ il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, idea Raul Jimenez per rimpiazzare Higuain

Un nome che potrebbe fare al caso della Juventus è Raul Jimenez del Wolverhampton. L’attaccante portoghese sta vivendo una buon campionato al suo secondo anno in Premier League. L’anno scorso chiuse la stagione con 17 reti segnate, quest’anno è già arrivato a 20 e mancano ancora quasi tre mesi da giocare.

Il classe 1991 potrebbe interessare ai bianconeri per le sue caratteristiche. Al di là delle reti segnare, Jimenez è un attaccante di manovra e probabilmente si inserirebbe nel migliore dei modi nel gioco di Maurizio Sarri. Alla base di una possibile trattativa, in regia potrebbe esserci Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, visto che è molto vicino alle sorti del Wolverhampton.

Dopo Liga spagnola e Premier League, dunque, Raul Jimenez potrebbe anche provare un’avventura in Serie A nei prossimi mesi.

