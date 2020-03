Nuova ipotesi per la ripresa del campionato di Serie A: scudetto assegnato e due mesi senza fermarsi, ma serve l’ok della UEFA

L’emergenza Coronavirus ha colpito non solo l’Italia, ma anche l’intera Europa. La maggior parte dei campionati europei sono stati sospesi, tra cui anche Champions ed Europa League. Ora si cercano soluzioni per far riprendere regolarmente le competizioni. Ecco che spunta per la Serie A una nuova ipotesi, con gare no stop in estate ed una nuova data di ripresa. Prima però, servirà raggiungere un accordo con la UEFA per l’ok ed il rinvio dei prossimi Europei di calcio in programma a giugno.

Coronavirus, la Serie A riprende: nuove ipotesi per il campionato italiano

Dopo la sospensione del campionato di Serie A a causa dell’espansione in Italia dell’emergenza Coronavirus, la Lega e gli organi competenti stanno cercando possibili soluzioni per la ripresa. La priorità sarebbe quella di far concludere regolarmente il campionato, per assegnare lo scudetto e far retrocedere e promuovere come da tradizione le squadre.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, la nuova ipotesi sarebbe di far tornare in campo la Serie A il 2 maggio, giocando per due mesi di fila senza fermarsi. Così si riuscirebbe a terminare il campionato regolarmente, ma prima servirebbe l’ok della UEFA, che a sua volta dovrebbe spostare l’Europeo in programma a giugno.

