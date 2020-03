Calciomercato Juventus, Paratici beffato | “Ha già firmato”

Potrebbe già essere sfumato uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione: il giocatore avrebbe già un accordo con un altro club.

La Juventus non rimane paralizzata per via dello stop dovuto al ‘Coronavirus’ e continua a lavorare per la prossima stagione. Fabio Paratici è impegnato a sondare il mercato alla ricerca dei rinforzi giusti, senza disdegnare la possibilità di mettere a segno dei colpi a parametro zero. Il mercato dei cosiddetti svincolati è quest’anno piuttosto ricco: ci sono nomi del calibro di Willian, Thiago Silva, Cavani e Meunier. I bianconeri sarebbero interessati in particolar modo al giocatore in uscita dal PSG.

Calciomercato Juventus, Meunier sfuma | Ha l’accordo col Dortmund

Uno degli obiettivi della Juventus, però, potrebbe essere già sfumato: secondo quanto dichiarato da Jerome Rothen ai microfoni di ‘RMC Sport’, Meunier avrebbe già un accordo di massima con il Borussia Dortmund. Niente da fare quindi per Paratici, che potrebbe vedersi scappare il terzino belga classe ’91 per un soffio.

Meunier sembra aver scelto la sua prossima destinazione, dopo che il contratto col PSG terminerà il prossimo giugno, e non sarà la Juventus: il belga avrebbe scelto il Borussia Dortmund!

