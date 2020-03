Calciomercato Inter, è già finita | Addio in vista

L’Inter potrebbe perdere una sua stella dopo appena un anno: le difficoltà di adattamento alla Serie A ed al modulo di Conte potrebbero essere decisive.

Il ritorno dell’Inter ai vertici della Serie A è iniziata con l’arrivo di Marotta nella dirigenza: l’ex ad della Juventus ha messo subito le basi per la rinascita nerazzurra. In estate, poi, con la reunion con Antonio Conte e l’acquisto di Lukaku ha accelerato il processo di crescita. Uno dei colpi di mercato dell’ad Marotta più applauditi dell’ultimo mercato, però, è stato l’arrivo a parametro zero di una leggenda come Diego Godin. Il centrale uruguaiano ex Atletico Madrid non è riuscito ad avere l’impatto auspicato in nerazzurro e Conte gli ha spesso preferito il giovane Bastoni.

Calciomercato Inter, Godin è già ai saluti | Le ultime

Diego Godin è stato uno dei migliori difensori degli ultimi dieci anni. Un centrale spigoloso, insuperabile a livello aereo e di un’efficacia tremenda, dotato inoltre di un carisma da capo-popolo. Con la maglia dell’Atletico Madrid e sotto la guida di Simeone, il ‘caudillo’ uruguaiano è entrato di diritto nella storia del calcio. Nell’Inter, però, non è riuscito a ritrovare la sicurezza di Madrid: ora, come riportato da ‘AS’, potrebbe già lasciare i nerazzurri. Di un suo possibile addio precoce all’Inter se ne era parlato già a gennaio.

Adesso, però, il divorzio sembra essere inevitabile: le presenze in nerazzurro sono diminuite sempre di più e la differenza di visioni con Antonio Conte è quasi totale. Godin ha costruito tutta la sua carriera da centrale in una difesa a quattro, giocare nella linea difensiva a tre del tecnico salentino sta risultando difficile da digerire.

Potrebbe essere già terminato dopo un anno l’amore fra l’Inter e Godin: il centrale uruguaiano starebbe pensando di lasciare Milano a fine stagione.

