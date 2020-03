In casa Chelsea ci sarebbe un calciatore insofferente alle regole, che non avrebbe rispettato la quarantena imposta: sorpreso con un giocatore del West Ham

L’emergenza Coronavirus ha pervaso l’intera Europa, portando le persone a dover restare in casa per evitare il contagio. Anche il calcio si ferma davanti all’emergenza internazionale, sospendendo i campionati nazionali ed internazionali come Champions ed Europa League. Anche Euro 2020, in programma dal prossimo 12 giugno, rischia di essere rinviato. Dall’Inghilterra arriva la notizia che un giovane calciatore del Chelsea che non avrebbe rispettato la quarantena scatenando la furia del club.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, si pensa al futuro | Offerta pronta per il centrocampista

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpaccio Kane | Notizia clamorosa dall’Inghilterra

Potrebbe interessarti anche >>> Emergenza Coronavirus, vaccino può arrivare dalla Germania | Le ultime

Coronavirus, Mount sorpreso a giocare a calcetto | Chelsea infuriato con il giocatore

In tutta Europa si stanno prendendo misure restrittive per cercare di fermare la diffusione del Coronavirus. Anche se in ritardo rispetto ad Italia e Spagna, anche l’Inghilterra ha deciso di fermare la Premier League ed i campionati minori. Nel Chelsea giorni fa è stato trovato positivo al virus il calciatore Callum Hudson-Odoi e di conseguenza tutta la squadra è stata messa in quarantena. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mirror‘, il gioiellino dei ‘blues’ Mason Mount sarebbe stato sorpreso in un parco a giocare a calcetto con alcuni amici, tra cui Declan Rice del West Ham.

L’azione del calciatore del Chelsea avrebbe scatenato la furia del club, che ora rischierebbe anche di inclinare i rapporti. Una scelta sicuramente dettata dall’incoscienza dovuta alla giovane età del calciatore, che ora dovrà mostrarsi più responsabile per recuperare nei confronti della società e dell’allenatore Frank Lampard.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Ronaldo | Spunta un accordo ‘segreto’