Juventus, Coronavirus: Rugani si racconta dopo la positività

Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la positività per Coronavirus: ecco il suo messaggio

La notizia della positività al coronavirus ha fatto il giro del mondo: Daniele Rugani è stato il primo calciatore della Serie A ad essere positivo. Così lo stesso difensore della Juventus si trova in quarantena a Torino nella stanza di hotel del club bianconero. Il centrale si è raccontato ai microfoni di Juventus Tv attraverso una videochiamata: “Voglio tranquillizzare tutti: sto bene. Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto i sintomi gravi di cui si legge. Sono fortunato, ma all’inizio è stata una bella botta visto che sono stato il primo in assoluto. Speso sia servito per sensibilizzare tutti coloro che non avevano capito la gravità del problema”.

Poi ha aggiunto le sue prime sensazioni: “E’ stata una bella botta. La notizia ha fatto velocemente il giro di tutto l’ambiente. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto, sto bene nessun problema”.

Lo stesso Rugani ha confessato come sta trascorrendo queste ore chiuso in hotel: “Tra le serie tv consiglio Beaky Blinders ed Elite sono quelle che sto seguendo; per film, invece, ‘Contrattempo'”. Infine, ha rivelato anche il suo idolo di sempre: “Nonostante abbia sempre giocato a centrocampo o in difesa ho sempre avuto Del Piero come idolo. Da tifoso juventino la sua maglietta non è mai mancata”.

