Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Ronaldo | Spunta un accordo ‘segreto’!

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus resta sempre in bilico. Il campione portoghese potrebbe avere già un accordo segreto: la bomba dalla Spagna

Cristiano Ronaldo resta alla Juventus o andrà via in estate? L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia e tutta Europa diffondendosi a macchia d’olio. Il suo futuro è sempre in bilico con l’attaccante bianconero che potrebbe anche pensare di lasciare la Serie A per una nuova avventura avvincente della sua carriera. Attualmente Cr7 si trova in Portogallo dopo aver accudito sua madre vittima di un brutto ictus.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, addio de Ligt | Un campione del mondo al suo posto!

Calciomercato Juventus, accordo segreto con Beckham per Cristiano Ronaldo

Dopo tanti sacrifici David Beckham è diventato protagonista in MLS con l’Inter Miami che vorrebbe diventassi il migliore club calcistico d’America. E così è nata l’idea di cercare di arrivare a top player europei convincendoli a sposare la causa della sua società.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, è fatta: Icardi con CR7! Dall’Inter con lo sconto

Come svelato dal portale spagnolo ‘Don Balon’ ci sarebbe stato anche un accordo segreto tra Cristiano Ronaldo e Beckham in vista della prossima estate. Il portoghese è un vero ammiratore del mondo americano e degli Stati Uniti e così Cr7 potrebbe uscire dalla sua zona comfort per dimostrare al mondo intero la sua forza. Per ora si tratta soltanto di una succosa indiscrezione, ma ora c’è voglia soltanto di tornare in campo dopo l’emergenza Coronavirus.

Una vera e propria bomba proveniente dalla Spagna che potrebbe diventare anche realtà a partire dai prossimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, ritorno di fiamma: contropartita a sorpresa