L’emergenza Coronavirus ha messo in allarme l’Italia e, a poco a poco, tutt’Europa: il presidente dell’Hoffenheim sta lavorando alla soluzione

Un’emergenza davvero massacrante ha messo in ginocchio l’Italia e il resto dell’Europa. Tutti in casa, senza poter uscire con la sospensione momentanea per diverse settimane di tutti i campionati europei. Come svelato il portale tedesco “Der Spiegel” il presidente dell’Hoffenheim, Dietmar Hopp, il multimilionario e molto criticato dai propri tifosi, avrebbe una soluzione per il vaccino per combattere il coronavirus.

Emergenza Coronavirus, al lavoro per il vaccino

Così una delle sue imprese, CureVac, con sede a Tubungen, sta lavorando già da diverse settimane per il vaccino. I lavori forzati stanno nell’ultima fase e potrebbero esserci risultati positivi già dalle prossime settimane con la speranza di trovare la soluzione. Come spiega sempre “Der Spiegel” informa che Donald Trump vorrebbe anche comprare il vaccino per gli Stati Uniti, però il ministro federale di Economia della Germania, Peter Altmaier, ha smentito la notizia. Ora le prossime settimane potranno essere così importanti per trovare un antidoto in grado di combattere il coronavirus.

Per quanto riguarda, infine, la situazione della ripresa dei campionati europei, in particolar modo quello italiano, è sempre in alto mare. Così come per la Champions e l’Europa League, sospesi dalla UEFA aspettando un po’ troppo tempo nei giorni scorsi. Tutto dipenderà dalla bravura di tutti di evitare numerosi contagi con la speranza di tornare a gioire per un gol del proprio idolo.

