L’Inter vive una stagione positiva ma pensa già al prossimo calciomercato. La probabile cessione di Lautaro Martinez porta un centrocampista in nerazzurro

È una stagione positiva per l’Inter, che nonostante qualche passo falso di troppo nell’ultimo periodo è ancora in corsa in tre competizioni. Per i nerazzurri, però, si prevede un’altra estate molto calda dopo quella della stagione scorsa. Le basi sono state create un anno fa ma si apporteranno delle modifiche per diventare ancor più competitivi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio Kane | Notizia clamorosa dall’Inghilterra

Calciomercato Inter, la cessione di Lautaro Martinez porta Castrovilli a Milano

Come riporta Sportmediaset, la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona potrebbe concretizzarsi in estate e porterebbe un guadagno di 110 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri. Di questi soldi, 40 milioni potrebbero essere spesi per l’ingaggio di un centrocampista promettente e già importante, ovvero Gaetano Castrovilli.

Il calciatore della Fiorentina sta impressionando in questa stagione e i migliori club d’Italia lo seguono con attenzione per provare l’assalto in estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Ronaldo | Spunta un accordo ‘segreto’!

Serie A, Tommasi ‘sconfessa’ la Lega Calcio: “Ecco quando si può ripartire”