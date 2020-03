Juventus, nuova svolta in panchina | Cambia il futuro di Sarri!

Il futuro di Maurizio Sarri resta sempre in bilico alla Juventus. Nelle ultime ore è cambiato ancora una volta lo scenario dell’allenatore toscano

Maurizio Sarri è sempre stato criticato duramente in questa stagione a causa del gioco non troppo esaltante della sua squadra. Ma ora il futuro dell’allenatore della Juventus potrebbe cambiare completamente in caso di trionfi al termine della stagione.

Juventus, Sarri come Allegri e Lippi

La Juventus non vede l’ora di tornare in campo per dimostrare la sua forza. La compagine bianconera è prima in classifica in Serie A ed è ancora in corsa in Champions League e in Coppa Italia. Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dall’era dei tre punti, ossia dal 1994, tutto ciò è successo soltanto altre quattro volte: nel 1994-1995, nel 2014-2015, nel 2016-2017 e nel 2017-2018. Al termine delle stagioni la Juventus ha vinto sia scudetto che Coppa Italia. Sarri potrebbe entrare nella storia bianconera proprio come Lippi ed Allegri.

Guardiola potrebbe essere soltanto un ricordo sfocato con Paratici e Nedved, che sarebbero propensi a riconfermare lo stesso Sarri in caso di successi decisivi alla ripresa dei campionati dopo la sosta forzata a causa dell’emergenza Coronavirus. Dello stesso avviso anche il presidente Agnelli, che ha sempre difeso il suo operato. Finora i risultati stanno dando ragione all’ex tecnico di Napoli e Chelsea: ora bisogna vedere cosa succederà nei prossimi mesi.

Sarri potrebbe essere così ancora l’allenatore della Juventus anche in vista della prossima stagione. Attualmente il Triplete è ancora possibile.

