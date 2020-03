Ore convulse per l’Europa del calcio: l’Uefa ha deciso rinvio e date dell’Europeo e sono in arrivo anche novità importanti per la Champions League

L’Uefa sta ridisegnando in queste ore il futuro del calcio in Europa e, di riflesso, nel mondo. L’emergenza Coronavirus ha fermato il mondo del pallone in tutto il continente, dai campionati alle coppe europee e questo comporta uno slittamento di tutte le competizioni. Per permettere ai club di completare la propria stagione regolarmente si sono rese necessarie delle decisioni draconiane per quanto riguarda Euro 2020 e anche la Champions League.

Uefa, rinvio Europeo e final four Champions League | Cambia tutto

Per quanto riguarda l’Europeo, l’Uefa tra poche ore ufficializzerà il rinvio di Euro 2020 al prossimo anno: a riportarlo anche Alessandro Alciato di ‘Sky Sport’ oltre a diversi media spagnoli e non solo. Anche la federazione norvegese ha anticipato in qualche modo l’annuncio dell’Uefa e di Ceferin confermando il rinvio degli Europei al 2021, con le date fissate nell’11 giugno (inizio) e l’11 luglio (fine). Novità importanti anche per la Champions League e l’Europa League, che potrebbero seriamente concludersi addirittura con una Final Four. Resta però in piedi – scrive ‘AS’ – anche l’ipotesi di una sospensione totale delle competizioni, perché l’OMS non è in grado di garantire alla Uefa una periodo nel quale il virus sia completamente controllato.

Si attendono solo i comunicati ufficiali, ma il calcio europeo sta per essere nuovamente sconvolto.

