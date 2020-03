Al Milan nella stagione 1997-1998, l’ex portiere rossonero Massimo Taibi in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it sul futuro di Gigio Donnarumma

Al Milan dal 1997 al 1998, l’ex portiere rossonero Massimo Taibi ha parlato in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, riguardo il momento di forma di Gigio Donnarumma e del suo eventuale futuro lontano dal club lombardo: “Se sia giunto per lui il momento di cambiare aria? Se la deve sentire il giocatore. Donnarumma è tra i più forti al mondo, anche se ha solo 21 anni. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è un ragazzo straordinario, umile e legatissimo al Milan. Poi il lavoro può portarti lontano, tra ambizioni e stimoli che possono cambiare nel corso della carriera. Certo, vivere un club dove si fatica a centrare certi obiettivi è difficile e non sarà facile tenerlo”.

Milan, Taibi: “Juve? Fossi in Donnarumma andrei all’estero”

Tante le voci, allora, che vorrebbero il giovane Donnarumma in orbita Juventus per le prossime stagioni: “Donnarumma è molto vicino alla scadenza – continua Taibi – Era da blindare molto prima, mentre adesso la forza contrattuale al Milan è diminuita sensibilmente. La Juventus ha già un grandissimo portiere, ma con Donnarumma farebbe un acquisto top. Se mai dovesse andar via, fossi in Donnarumma, punterei andare all’estero, in un top club spagnolo o inglese. Questo è il mio consiglio. La Juve tra i pali è coperta benissimo, ma con Gigio migliorerebbe un reparto già eccelso”.

Infine, un parere anche su Alex Meret, vociferato come possibile erede di Donnarumma al Milan: “E’ un portiere che vedo molto bene, anche se adesso è scivolato alle spalle di Ospina, per via dei tanti infortuni – conclude Taibi – Dopo Donnarumma c’è lui, almeno in Italia. E’ un top per la Serie A. Spero si possa riprendere, perché sta subendo tanti piccoli stop fisici, ma resta un portiere di assoluto livello, anche lui ancora giovanissimo”.

