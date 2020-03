La Juventus ed i top club europei sognano uno dei migliori calciatori al mondo: il contratto scade nel 2021, ma arriva la proposta di rinnovo irrinunciabile

Il calciomercato, nonostante il periodo di emergenza che ha fermato il calcio a causa della diffusione del Coronavirus, non si ferma mai. Uno dei maggiori talenti in prospettiva del calcio mondiale, vedrà il proprio contratto scadere nel 2021. Le migliori società europee, tra cui la Juventus ed il Real Madrid, sarebbero sulle sue tracce, poiché al momento il rinnovo del calciatore sembrerebbe lontano. Ma il club proprietario non si arrende, arriva la proposta irrinunciabile per trattenere il fenomeno.

Calciomercato, il PSG frena Juventus e Real Madrid: proposto il rinnovo al fenomeno

Ad incendiare la prossima finestra di calciomercato potrebbe essere la situazione contrattuale di Kylian Mbappe con il PSG. Il fenomeno francese infatti, nel 2021 vedrà scadere il proprio contratto con il club parigino e per ora il rinnovo sembrerebbe ancora lontano. Le migliori squadre europee, in particolare Juventus e Real Madrid, avrebbero puntato l’attaccante per mettere a segno il grande colpo, ma la squadra di Thomas Tuchel avrebbe frenato le due squadre. Secondo quanto riporta la versione online di ‘Sport‘, il PSG sarebbe pronto ad offrire un prolungamento di contratto al francese da ben 60 milioni netti a stagione più premi, facendolo diventare il calciatore più pagato al mondo.

Un’offerta sicuramente irrinunciabile che farebbe fare un passo indietro alle pretendenti, ma la cosa importante sarà capire se Mbappe accetterà oppure vorrà immergersi in una nuova esperienza in un altro campionato.

