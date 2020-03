Calciomercato Inter, 45 milioni | Bomber a sorpresa per Conte

L’Inter pensa ai prossimi rinforzi in vista della prossima stagione. La società nerazzurra starebbe pensando ad un nuovo colpo in attacco: l’idea di Marotta

L’emergenza Coronavirus ha costretto le big di Serie A ed europee a dedicarsi alle strategie di calciomercato in vista della prossima stagione. E così l’Inter starebbe pensando a nuovi innesti da regalare ad Antonio Conte, soprattutto nel reparto offensivo in caso di addio di Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, idea Ben Yedder: cifre e dettagli

Il nome nuovo da affiancare a Romelu Lukaku sarebbe quello dell’attaccante del Monaco, Wissam Ben Yedder, arrivato in estate dal Siviglia per circa 40 milioni di euro. Il primo profilo della lista di Marotta resta quello del centravanti, ex Milan, Aubameyang, ma il francese starebbe scalando le gerarchie. Con la maglia dei monegaschi Ben Yedder ha collezionato ben 2455 minuti complessivi con la realizzazione di 19 perle e ben nove assist vincenti ai propri compagni. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 45 milioni di euro.

L’operazione di mercato potrebbe essere favorita dal noto agente del giocatore, Federico Pastorello, che intrattiene ottimi rapporti sia con l’Inter che con il Monaco. Le prossime settimane saranno decisive tra entrate ed uscite: tutto ruoterà intorno alla strategia dei nerazzurri in ottica Lautaro Martinez, pronto a salutare il club milanese in estate dopo la consacrazione definitiva in questa stagione.

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato con la possibilità di acquisti di primo livello per Antonio Conte.

