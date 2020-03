Calciomercato Juventus, nuova svolta | Possibile affare con il PSG

Ritorna caldo l’asse di mercato fra Juventus e PSG: dopo lo scambio abortito a gennaio fra De Sciglio e Kurzawa, i club potrebbero tornare a trattare.

L’asse Torino-Parigi potrebbe essere bollente in estate: Juventus e PSG, infatti, rischiano di avere molti affare in ballo. Oltre all’affair Icardi, che rischia di prendere le dimensioni di un tormentone estivo, potrebbe esserci dell’altro. I parigini, infatti, sono alla ricerca di un rinforzo sugli esterni e potrebbero pescare in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, il PSG pensa ancora a De Sciglio

Nel mercato invernale lo scambio De Sciglio-Kurzawa è saltato all’ultimo: Juventus e PSG avevano trovato un accordo di massima che avrebbe accontentato entrambe le società, ma poi non se ne fece nulla. In estate, però, i parigini potrebbero tornare alla carica per il terzino bianconero. Il PSG, infatti, a giugno perderà a parametro zero sia Kurzawa che Meunier, quest’ultimo sempre più vicino al Borussia Dortmund.

E allora potrebbe scoccare di nuovo la fiamma per Mattia De Sciglio. Il terzino bianconero è un profilo molto gradito da Leonardo, che ha potuto osservarlo ai tempi del Milan. La Juventus, dal canto suo, non disdegnerebbe di poter fare cassa con un’eventuale cessione del difensore milanese.

De Sciglio ed il PSG si sono sfiorati a gennaio, ma questa estate potrebbero incontrarsi definitivamente: nei prossimi mesi potrebbe esserci l’affondo decisivo.

