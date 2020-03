La Juventus tiene d’occhio la situazione di Angel Di Maria. ‘El Fideo’ potrebbe essere il sostituto di Douglas Costa in caso di cessione del brasiliano

Una Juventus pronta a cambiare pelle la prossima stagione, soprattutto nel reparto offensivo. Non è un mistero la caccia ad un centravanti di spessore per svecchiare l’attacco, con Higuain in bilico e destinato all’addio senza rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Icardi resta in cima alla lista della spesa del CFO Paratici, che tiene comunque d’occhio anche la situazione di Gabriel Jesus e Werner. Più difficile invece arrivare a Kane, valutato oltre i 150 milioni di euro dal Tottenham.

Un nuovo bomber è pronto a sbarcare alla Continassa, ma la dirigenza bianconera lavora anche su altri fronti del tridente avanzato, soprattutto in caso di conferma in panchina di Maurizio Sarri. Paratici a gennaio si è portato avanti con il lavoro acquisendo il cartellino di Kulusevski, strappato alla concorrenza dell’Inter versando 44 milioni (bonus compresi) nella casse dell’Atalanta. Lo svedese, attualmente al Parma, arriverà a luglio a Torino. Ma sembra destinato a non essere l’unico nel ruolo.

Calciomercato Juventus, tentazione Di Maria se parte Douglas Costa

Chiesa rimane nei radar della Juve, anche se la corsa al gioiello viola è piena di ostacoli tra le resistenze della Fiorentina e l’agguerrita concorrenza, con l’Inter pericolosissima rivale. Ecco quindi che Paratici e Nedved potrebbero allargare l’orizzonte dei propri obiettivi e valutare nuove piste per lo scacchiere di Sarri, a maggior ragione con un eventuale addio di Douglas Costa. Una di queste può portare a Parigi e precisamente ad Angel Di Maria, nome già in passato al vaglio degli uomini mercato della Juventus.

Un profilo di caratura internazionale, che continua a fare la differenza nel Paris Saint-Germain malgrado i 32 anni compiuti a febbraio. Il contratto del ‘Fideo’ è in scadenza nel 2021 e senza l’accordo sul rinnovo con il club francese diventerebbe una ghiotta occasione per la ‘Vecchia Signora’. Il PSG potrebbe essere costretto ad abbassare le pretese per Di Maria, rispetto ai 35-40 milioni di euro della valutazione attuale. La Juve inoltre può puntare sui buoni uffici con Jorge Mendes, rappresentante del numero 11, oltre ad uno sponsor d’eccezione come Cristiano Ronaldo, amico ed ex compagno del nazionale albiceleste ai tempi del Real Madrid.

