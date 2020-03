Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa | Arriva dall’Inghilterra

Godin e Skriniar sottotono, l’Inter lavora ad un nuovo colpo in difesa. Idea Joe Gomez del Liverpool, ma l’affare non è affatto semplice.

Arrivato in estate a parametro zero, Diego Godin non ha fino ad ora offerto prestazioni all’altezza con la maglia dell’Inter. Il capitano della nazionale uruguayana è spesso apparso in difficoltà e in alcune occasioni Antonio Conte gli ha preferito il giovane Bastoni. Complici delle prove sotto le aspettative, il futuro di Godin potrebbe essere lontano da Milano. E non solo per lui. Anche Milan Skriniar, soprattutto nelle ultime uscite, è apparso spesso in difficoltà e se dovesse arrivare un’offerta notevole, non è detto che l’Inter non la prenda in considerazione.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Inter, si pensa al futuro | Offerta pronta per il centrocampista

LEGGI ANCHE —-> Juventus, doppia contropartita | Il piano per soffiarlo all’Inter

Calciomercato Inter, movimenti in difesa

Sia lo slovacco che l’uruguayano hanno decisamente faticato nella difesa a tre di Antonio Conte. L’unico che ha offerto sempre prestazioni di livello è stato Stefan de Vrij, che già aveva ricoperto quel ruolo alla Lazio. Ecco perché il club nerazzurro sta pensando ad alcuni movimenti in difesa.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Skriniar piace da tempo alle big inglesi e spagnole e se dovesse arrivare un’offerta da almeno 60 milioni di euro, il club potrebbe pensare ad una sua cessione. Indubbio però che, in caso di partenza di almeno uno dei due centrali, il club nerazzurro dovrà puntare su un nuovo volto. E il nome, in questo senso, arriva dall’Inghilterra: si tratta di Joe Gomez del Liverpool.

Calciomercato Inter, idea Gomez per Conte

L’affare però non è affatto semplice, anche per il fatto che il Liverpool non sembra intenzionato a lasciar partire il giocatore. Il centrale inglese ha un contratto con i ‘Reds’ sino al 2024 e, complice anche la giovane età (23 anni a maggio), la sua valutazione è decisamente elevata: tra i 60 e i 65 milioni di euro. L’incognita maggiore, oltre alla cifra, è poi rappresentata dal fatto che Gomez, giocatore comunque estremamente duttile dato che può ricoprire tutti i ruoli della difesa, non ha però mai giocato in una retroguardia a tre. Un aspetto da considerare, vista la fatica fatta da Skriniar e Godin.

L’Inter ha ultimamente pescato spesso in Inghilterra ed è possibile che possa riprovarci. La pista Gomez stuzzica, ma non è certo un percorso facile.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Inter, 45 milioni | Bomber a sorpresa per Conte

LEGGI ANCHE —-> Euro 2020, emergenza Coronavirus | Richiesta a sorpresa per il rinvio