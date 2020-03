Juventus sulle tracce di Castrovilli per il prossimo calciomercato estivo. Romero e Pellegrini possibili contropartite per avere il via libera dalla Fiorentina

Il coronovirus ferma il calcio e lo sport, ma non il calciomercato. La Juventus resta una delle squadre ovviamente più attive in vista della prossima stagione, dove potrebbero inscenarsi diversi duelli con l’antagonista Inter. Chiesa, Tonali e Castrovilli: gioielli italiani di prospettiva, ma che tanto bene stanno facendo anche nel presente tra Fiorentina e Brescia. Talenti appetiti anche all’estero, ma che le due big di Serie A non vogliono farsi sfuggire.

Un nome caldo nelle ultime settimane sull’agenda di Juventus e Inter è sicuramente Gaetano Castrovilli, centrocampista rivelazione della Fiorentina. L’ex Cremonese a suon di prestazioni e giocate d’alta scuola è diventato in poco tempo un alfiere dello scacchiere viola, attirando inevitabilmente su di sé le attenzioni delle grandi squadre. Marotta e Ausilio lo avrebbero messo in cima alla lista della spesa per la finestra estiva, per uno dei prospetti sicuramente più promettenti del calcio italiano.

Juventus, assalto a Castrovilli: Romero e Pellegrini sul piatto

La Fiorentina partirebbe da una base d’asta di 40 milioni di euro per Castrovilli, che fa gola anche a Paratici e alla Juventus. In diverse occasioni il centrocampista classe ’97 è stato seguito dagli osservatori bianconeri, con il CFO campione d’Italia che punta al sorpasso sull’ex gemello Marotta. E la ‘Vecchia Signora’ per ingolosire la Fiorentina potrebbe mettere sul piatto diverse contropartite per abbassare la valutazione del cartellino di Castrovilli.

Due profili che possono fare al caso dei gigliati sono Romero e Pellegrini. Il difensore attualmente al Genoa a Firenze andrebbe a coprire il vuoto lasciato da un’eventuale partenza di Pezzella, mentre il laterale in prestito al Cagliari prenderebbe il posto sulla fascia sinistra del poco convincente Dalbert. La Juventus, nel caso in cui optasse per una cessione, non vorrebbe perdere però il controllo dei due giocatori. Ecco quindi che la convergenza può essere trovata sulla base di un prestito con riscatto e controriscatto a cifre prestabilite. Inter, attenta: il piano della Juve per Castrovilli è servito…

G.M.