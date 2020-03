Il presidente Uefa Ceferin ha comunicato la decisione riguardo ad Euro 2020. L’Europeo itinerante si giocherà nel 2021 per via dell’emergenza Coronavirus.

Ora è ufficiale. Il primo europeo itinerante della storia previsto per l’estate slitterà all’anno prossimo. Non più Euro 2020 dunque, ma Euro 2021: di scena, per la precisione, dall’11 giugno all’11 luglio. La decisione è stata presa a seguito dell’emergenza Coronavirus che sta attanagliando non solo l’Italia, ma tutta Europa. Ormai solo cinque stati hanno deciso di non sospendere i propri campionati in questo periodo di emergenza. La decisione è stata presa dal presidente Ceferin.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Ora la Uefa dovrà mettersi al lavoro per stilare un nuovo calendario e soprattutto per cercare di far combaciare anche le gare di qualificazione per i mondiali di Qatar 2022. Tra i match in programma da calendarizzare ci saranno indubbiamente quelli dei playoff, che assegnano i quattro posti ancora vacanti.

Tutto chiaramente dipenderà da quando sarà effettivamente considerata chiusa l’emergenza Coronavirus. Al momento è ancora impossibile fare eventuali previsioni.

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020, emergenza Coronavirus | Richiesta a sorpresa per il rinvio