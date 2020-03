Calciomercato, Florenzi pronto a tornare in Serie A | Ritorno di fiamma

L’avventura di Florenzi al Valencia sembra destinata a terminare a fine stagione: sull’ex capitano della Roma c’è un ritorno di fiamma in Serie A.

Lasciare Roma è stato molto complicato per Alessandro Florenzi e l’impatto con il Valencia non è stato dei migliori. L’ex giallorosso sarebbe già intenzionato a tornare in Serie A la prossima stagione e anche il club spagnolo non sembra propendere per una sua conferma. Così Florenzi potrebbe ritrovarsi nella sua amata Roma, anche se il soggiorno nella Capitale sembra dover essere solo temporaneo. Il centrocampista della Nazionale non rientra nei piani di Fonseca e, per questo, appare come sacrificabile nel mercato estivo. A Florenzi, però, non mancano le alternative e sono diversi i club italiani pronti a contenderselo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Marotta ‘sfrutta’ la crisi | Piano per Pellegrini

Calciomercato Fiorentina, suggestione Florenzi | Tutti i dettagli

Il ritorno di Florenzi in Serie A appare inevitabile, il feeling con il Valencia non è mai nato e terminerà a breve. Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Commisso vorrebbe portare l’ex capitano giallorosso alla Fiorentina. Florenzi e la ‘Viola’ si sono già sfiorati in passato, e l’interesse dei gigliati nei suoi confronti non è mai calato. Adesso potrebbe aprirsi l’occasione giusta: anche Daniele Pradè è da sempre un grande fan di Florenzi, d’altronde è lui che gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista ai tempi della Roma. Il diesse della Fiorentina proverà a chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto alla Roma, senza escludere la possibilità di inserire un’obbligo sul riscatto. A convincere il patron della ‘Viola’ ad investire su Florenzi pare sia stato Iachini: il tecnico, dopo aver ricevuto la conferma da Commisso, avrebbe chiesto elementi eclettici sul mercato ed il centrocampista azzurro è uno straordinario jolly.

LEGGI ANCHE >>>Valencia, Florenzi perde la testa | Che fallaccio dell’ex Roma!

Florenzi potrebbe rientrare subito in Serie A, lasciando in fretta e furia Valencia: sull’ex capitano della Roma c’è il ritorno di fiamma della Fiorentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa | Arriva dall’Inghilterra

Emergenza coronavirus | Euro 2020, è UFFICIALE: decisione presa!

Juventus, nuova svolta in panchina | Cambia il futuro di Sarri!