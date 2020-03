Il Bayern Monaco non intenzionato a riscattare Coutinho, per il brasiliano, che piace anche al Chelsea, spunta l’ipotesi di un ritorno all’Inter.

Era arrivato in nerazzurro come la risposta interista a Pato. Nel gennaio 2013 però l’Inter lo cedette al Liverpool per 10 milioni di euro. I ‘Reds’, cinque anni dopo, lo vendettero al Barcellona per oltre dieci volte tanto. Adesso Philippe Coutinho è in prestito al Bayern Monaco, ma sembra destinato a tornare a Barcellona. I tedeschi, infatti, non appaiono intenzionati a riscattarlo.

Calciomercato Inter, possibile ritorno

Come riferisce la testata spagnola ‘Sport’, il Bayern Monaco non appare infatti intenzionato a riscattare il brasiliano. Il motivo non è dovuto tanto alle prestazioni del brasiliano, ma soprattutto alla valutazione fatta dal Barcellona, giudicata troppo elevata dal club bavarese. I catalani chiedono infatti 90 milioni di euro per il giocatore. L’obiettivo del Barcellona è infatti quello di non effettuare un’eccessiva minusvalenza.

Sul giocatore sarebbe piombato il Chelsea, che sogna di riportarlo in Inghilterra. Anche i ‘Blues’ però ritengono eccessiva la valutazione fatta dal Barcellona. Per questo punterebbero ad acquistare il brasiliano in prestito. Attenzione però anche all’Inter. Pure i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul nazionale verdeoro, con la dirigenza interista che avrebbe chiesto informazioni ai catalani.

Non è dunque da escludere dunque un tentativo interista. Attenzione però: il Barcellona, visto l’interesse, potrebbe cercare di inserire Coutinho in un’eventuale trattativa per arrivare a Lautaro Martinez. Sull’argentino tra l’altro c’è anche il Manchester City, che pensa ad una strategia per arrivare all’attaccante.

