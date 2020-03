Calciomercato Juventus, scambio stellare | Ecco il pupillo

La Juventus continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione: pazza idea con uno scambio che accontenterebbe tutte le parti coinvolte

Sarà un’estate ricca di significato. Dal campionato di Serie A che dovrebbe riprendere ad inizio maggio con la finale di Champions League pronta ad essere fissata il 27 giugno. Una rivoluzione totale dopo l’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia e l’Europa intera. La Juventus, però, non si dà per vinta e continua a lavorare in vista della prossima stagione con acquisti di rilievo da consegnare a Maurizio Sarri, pronto ad essere confermato in caso di successi davvero importanti.

Calciomercato Juventus, scambio Pjanic-Jorginho

Nelle ultime ore avrebbe preso quota l’ipotesi di un possibile scambio tra Miralem Pjanic e Jorginho. Il bosniaco non ha entusiasmato più di tanto l’allenatore toscano con il suo futuro lontano da Torino; l’italo-brasiliano, invece, conosce molto bene Sarri dai tempi di Napoli e la sua consacrazione è arrivata proprio sotto la gestione dell’allenatore toscano.

Lo scambio secco tra i due potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte con la possibilità così di vedere Pjanic al Chelsea con Jorginho che farebbe il percorso inverso. L’ex Napoli si è trovato a meraviglia da vertice basso nel centrocampo a tre disegnato da Sarri diventando la vera luce del proprio gioco. Così lo stesso allenatore toscano lo accoglierebbe a braccia aperte fin da subito dopo aver riabbracciato lo stesso Higuain.

Uno scambio pazzesco che vedrebbe alla Juventus un innesto davvero importante per il centrocampo di Sarri.

