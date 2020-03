Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo | Scambio in Serie A!

La Juventus studia uno scambio con un’altra big del campionato italiano di Serie A: sul tavolo c’è una possibile rivoluzione a centrocampo per i due club: le ultime di calciomercato

La Juventus di Fabio Paratici sta già lavorando in vista della prossima finestra estiva di calciomercato e, all’orizzonte, sembra esserci un nome proveniente dalla Roma di Gianluca Petrachi. Secondo infatti quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri avrebbero nel mirino Bryan Cristante, fisico centrocampista tuttofare della squadra giallorossa allenata da Paulo Fonseca.

L’ex giocatore dell’Atalanta non ha convinto al 100% finora nella sua esperienza nella Capitale e, un addio, non sarebbe da escludere. La Juventus infatti, sembrerebbe disposta a mettere sul piatto uno dei tanti talenti sparsi in giro per l’Italia: Rolando Mandragora.

Il centrocampista, attualmente in forza all’Udinese, è un nome che piace in casa giallorossa che potrebbe rinnovare il sodalizio con la Juventus dopo lo scambio della scorsa stagione che ha coinvolto Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola.

GT