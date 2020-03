L’Inter continua a pensare agli acquisti della prossima stagione: duello ancora a distanza per il Milan per il giovane attaccante francese

L’Inter pensa agli innesti in vista della prossima stagione. Con il campionato fermo la società nerazzurra starebbe così già lavorando per i colpi estivi. Nel mirino sarebbe finito l’attaccante francese, classe 1997, Marcus Thuram, figlio della leggenda Lilian, che ha vestito le maglie in Italia di Juventus e Parma.

Calciomercato Inter, Marcus Thuram nel mirino dei nerazzurri: superato il Milan

Attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach, Thuram junior ha messo a segno ben dieci gol complessivi con nove assist vincenti complessivi. L’Inter potrebbe pensare al colpo in attacco visto che saluterà a fine stagione Alexis Sanchez e con il giovane Sebastiano Esposito, classe 2002, pronto ad un’avventura in prestito da protagonista.

Il club tedesco sarà costretto a vendere i suoi prodotti pregiati a causa di esigenze di bilancio e così la società nerazzurra potrebbe approfittarne. E così lo stesso ad Marotta potrebbe avere la meglio visto il suo ottimo rapporto con l’agente del giocatore, il noto Mino Raiola. Una soluzione molto avvincente per entrambi con il Milan che sembra ormai superato nella corsa a distanza che riguarda l’attaccante figlio di Lilian Thuram. Il suo ruolo naturale è quello di attaccante centrale, ma può ricoprire anche anche la posizione di esterno in un tridente offensivo.

Nonostante l’emergenza coronavirus l’Inter prosegue senza sosta per aumentare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte.

