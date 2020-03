Non solo il Barcellona sulle tracce di Lautaro Martinez: la strategia del top club d’Europa per arrivare all’attaccante argentino

Sarà un’estate bollente in casa Inter. Lautaro Martinez è l’indiziato numero uno a lasciare il club nerazzurro in vista della prossima stagione. Sulle sue tracce non ci sarebbe soltanto il Barcellona, ma anche il Manchester City che potrebbe dare filo da torcere alla società catalana.

Calciomercato Inter, Mahrez la chiave per Lautaro Martinez

Come riportato da The Sun il club inglese potrebbe pensare alla cessione di Riyad Mahrez per una cifra vicina agli 80 milioni di euro al Paris Saint-Germain. L’ex Leicester potrebbe essere il sostituto ideale in caso di cessione di Kyliam Mbappé.

E così potrebbe partire l’assalto del City a Lautaro chiedendo informazioni continue al club nerazzurro. La clausola dell’argentino si aggira intorno ai 120 milioni di euro per l’estero e così il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. L’Inter dovrà decidere la strategia migliore per cedere uno dei suoi migliori prospetti dopo una stagione da urlo con gol ed assist decisivi sotto la gestione di Antonio Conte.

Nelle prossime settimane dovrà arrivare così la decisione ufficiale con la ripresa dei campionati europei. Potrebbero essere gli ultimi mesi di Lautaro all’Inter.

