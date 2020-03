Come anticipato, il Milan avrebbe messo gli occhi sul talento francese del Real Betis, ma la cifra proposta non basta: operazione che si complica

Nella situazione d’emergenza che ha pervaso l’Italia, a causa della diffusione nella penisola del Coronavirus, i club con i campionati fermi si concentrano sul calciomercato. Il Milan, come anticipato, avrebbe messo gli occhi sul talento francese, Nabil Fekir. L’offerta che i rossoneri sarebbero pronti a presentare al Real Betis però, sembrerebbe non essere sufficiente. Operazione che si complica, vista anche la grande concorrente che arriva proprio dalla Spagna.

Calciomercato Milan, l’operazione Fekir si complica: offerta troppo bassa

Il Milan oltre ad una rivoluzione societaria, sembrerebbe destinato ad una rivoluzione anche per quanto riguarda i protagonisti in campo. La dirigenza rossonera continua a cercare eventuali talenti da acquistare nella prossima sessione di calciomercato. Nella lista milanista sembrerebbe esserci anche il nome di Nabil Fekir, attaccante del Real Betis che quest’anno ha messo a segno sette gol e sei assist. I rossoneri sarebbero pronti a presentare al club spagnolo un’offerta da 40 milioni di euro, che però sarebbe ritenuta ancora inferiore dalla società di Siviglia. I rossoneri difficilmente decideranno di alzare la propria offerta, quindi la trattativa sembrerebbe complicarsi e non poco.

Tenendo conto anche della concorrenza del Real Madrid, che sembrerebbe veramente interessato all’acquisto dell’attaccante francese, che in maglia ‘blancos‘ troverebbe un altro francese, Zinedine Zidane. Sarà veramente difficile che la trattativa possa concludersi in maniera positiva per il Milan.

