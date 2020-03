Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul reparto offensivo dei nerazzurri a cui potrebbe far comodo l’inserimento di un giocatore di fantasia e bravo a saltare l’uomo

Nel prossimo calciomercato estivo l’Inter potrebbe essere costretta a operare diversi movimenti in attacco considerato che oltre a Sanchez, il cui ritorno al Manchester United dopo la scadenza del prestito è praticamente certo, sono a forte rischio partenza da Appiano sia Lautaro Martinez che Esposito. L’argentino potrebbe davvero trasferirsi al Barcellona, col quale stando ai media spagnoli e non solo avrebbe già raggiunto un accordo di massima; per il classe ’02, invece, c’è la possibilità di una cessione in prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità.

Calciomercato Inter, non solo il sostituto di Lautaro: triplo rinforzo per l’attacco con l’idea Hazard!

Per rimpiazzare il ‘Toro’, Marotta e Ausilio ragionano soprattutto su Pierre-Emerick Aubameyang che per buona parte dei media inglesi non vuole rinnovare il suo contratto con l’Arsenal in scadenza nel giugno 2021. Il club londinese si ‘accontenterebbe’ di 50 milioni di euro per l’ex Milan, che sarebbe allettato da un ritorno in Italia. Sulle sue tracce ci sarebbero però anche lo stesso Barcellona e il Chelsea, al quale i nerazzurri potrebbero strappare Olivier Giroud a costo zero: il francese era e rimane il prescelto di Antonio Conte per quanto riguarda il ruolo di vice Lukaku.

I rinforzi in attacco, comunque, potrebbero essere tre in tutto, il terzo e ultimo magari un profilo più estroso in grado di dare delle varianti sul piano tattico e di conseguenza sotto l’aspetto del gioco. Un profilo ‘ideale’ potrebbe essere Thorgan Hazard, fratello minore del più celebre e più forte Eden ora al Real Madrid che con la maglia dei ‘Blues’, guidati dal tecnico salentino, vinse Premier e Fa Cup.

Thorgan Hazard è un giocatore di fantasia bravo a saltare l’uomo, a concludere a rete e a mandare in porta i suoi compagni come dimostrano gli 11 assist realizzati in questa che è la prima stagione al Borussia Dortmund. E’ un attaccante esterno da 4-3-3, schierabile però dietro la punta e all’occorrenza anche da ‘finto’ centravanti. Strappato dai gialloneri al Borussia Moenchengladbach per 25 milioni, adesso il suo cartellino potrebbe valerne 40.

