Calciomercato Juventus, ritorno a sorpresa | Nuovo dirigente in arrivo

In casa Juvents sembrerebbe vicinissimo il ritorno dell’ex bianconero a Torino: questa volta pronto un ruolo dirigenziale per lui

La Juventus inizia a lavorare per il proprio futuro non solo dentro il rettangolo di gioco, ma anche fuori. Oltre a nuovi innesti di calciatori in rosa, i bianconeri sembrerebbero pronti a dare il bentornato ad un ex, ma nella dirigenza. Mancherebbe solo l’ufficialità del ritorno nella società juventina

Calciomercato Juventus, torna Storari: ruolo dirigenziale per l’ex portiere

La Juventus sembrerebbe pronta a dare il bentornato ad un ex calciatore bianconero che tornerà per essere inserito nella dirigenza. Secondo quanto riportato da ‘Radio Bianconera’, mancherebbe solo l’ufficialità per il ritorno in bianconero di Marco Storari, ma nella dirigenza. L’ex portiere militò con la maglia juventina dal 2010 al 2015, collezionando 46 presenze e vincendo quattro scudetti, una coppa italia e due supercoppe italiane.

Nonostante il suo potenziale altissimo, nella sua carriera in bianconero non è mai riuscito a raggiungere il ruolo di portiere titolare, anche perché davanti a lui c’era il grande Gigi Buffon. Ora l’ex estremo difensore sarebbe pronto ad affrontare questa nuova avventura con la società bianconera, la prima da dirigente, anche se il ruolo che assumerà ancora non si saprebbe. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Un ritorno in casa Juventus di un giocatore rimasto sempre nei cuori dei tifosi bianconeri e che ha sempre dato il massimo rispettando tutti e senza mai lamentarsi del ruolo di vice Buffon assegnatogli.

