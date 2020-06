Novità importanti per quanto riguarda la polemica dell’amministratore dell’Inter, Beppe Marotta, e il numero uno della Lega Serie A Dal Pino

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha chiesto scusa ed è tornato sui propri passi come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“. Lo scorso 2 marzo il giovane numero uno del club nerazzurro aveva criticato duramente l’operato del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, attraverso il profilo Instagram: “Il più grande clown che abbia mai visto”.

Inter, Zhang patteggia: soltanto una multa salata

Come rivelato, in aggiunta, da “Il Corriere dello Sport”, dopo l’apertura del fascicolo della Procura Federale Zhang ha ammesso le proprie colpe affermando di aver esagerato con le parole. Non ci sarà alcun deferimento, per lui una multa salata per archiviare, una volta per tutte, la questione. D’altro canto finirà in tribunale, invece, la diatriba Dal Pino-Marotta con l’amministratore delegato nerazzurro che aveva sposato subito la linea del suo presidente.

La polemica era scoppiata dopo il “no” di Dal Pino per far disputare il Derby d’Italia a porte chiuse. Così la sera del 2 marzo era arrivata la critica di Zhang con un lungo post sulle stories di Instagram: “Giocare con il calendario e mettere sempre la salute pubblica come considerazione secondaria. Sei probabilmente il più grande e oscuro clown che abbia mai visto. Cos’altro? Quale sarà il tuo prossimo passo? E ora parli di fair play e sportività? Sì, sto parlando con te”.

Infine, ha concluso: “Il nostro presidente della Lega Paolo dal Pino #shameonyou. E’ tempo di alzarsi e prendere le vostre responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. A chiunque nel mondo: non importa se siete tifosi dell’Inter, della Juventus o non siete tifosi. Per favore, state attenti. E’ la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società”.

Tra pochi giorni l’Inter tornerà in campo cercando così di dimenticare gli ultimi mesi ricchi di polemiche.

