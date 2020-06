In attesa di tornare in campo, il Milan ha trovato l’accordo per prolungare il contratto fino alla fine della stagione di uno dei calciatori in scadenza.

La stagione del Milan, interrotta come tutto il calcio europeo a causa del ‘Coronavirus’, è pronta a ripartire dalla Coppa Italia: venerdì sera andrà in scena il secondo atto della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. La gara di andata, giocata a ‘San Siro’, è terminata 1-1: un rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al 91esimo ha riportato il match in parità, dopo il gol di Rebic. In attesa di scendere nuovamente in campo, dopo quasi cento giorni, il Milan ha trovato l’accordo per il prolungamento di contratto fino alla fine della stagione di uno dei giocatori in scadenza.

Calciomercato Milan, accordo raggiunto | Bonaventura resta fino al termine della stagione

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il Milan avrebbe raggiunto un accordo definitivo con Giacomo Bonaventura: il centrocampista, in scadenza a giugno 2020, rimarrà in rossonero fino al termine della stagione. Un prolungamento di contratto temporaneo, che garantirà al ‘Diavolo’ di contare anche sulle prestazioni di Bonaventura: uno degli uomini di maggiore esperienza all’interno della compagine di Pioli. La questione prolungamenti potrebbe riservare qualche insidia alla dirigenza rossonera, che non ha ancora trovato un accordo con Zlatan Ibrahimovic.

In attesa di pensare alla prossima stagione, Bonaventura giura ancora fedeltà al Milan. L’ex giocatore dell’Atalanta è sempre stato uno degli elementi più positivi delle ultime annate del club meneghino. Anche per questo motivo, Bonaventura gode ancora di un ottimo mercato: al momento, sembra essere il Torino la squadra maggiormente interessata. L’unica certezza, però, è che Pioli potrà contare su Bonaventura in questa ultima parte di stagione.

