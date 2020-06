Calciomercato, annuncio UFFICIALE | Doppio addio!

Borussia Moenchengladbach, ufficiali due partenze. Addio a Tobias Strobl e Fabian Johnson, i due lasceranno il club a parametro zero.

Doppio addio in casa Borussia Moenchengladbach. Il direttore sportivo del club tedesco Max Eberl ha infatti annunciato la partenza a fine stagione dell’esterno statunitense Fabian Johnson e del centrocampista Tobias Strobl. Tutti e due in scadenza di contratto, ad entrambi non è stato rinnovato.

Borussia Moenchengladbach, UFFICIALE: doppio addio

“Strobl era desideroso di firmare per l’Augsburg e dalla prossima stagione giocherà lì. Mentre per Johnson abbiamo preso una decisione congiunta di non rinnovare il suo contratto” ha dichiarato Eberl.

Nelle fila del club tedesco potrebbe però esserci anche un ulteriore addio. Si tratta del brasiliano Raffael, 35 anni. Anche lui è in scadenza di contratto, ma al momento non ci sono certezze. “Stiamo discutendo e dobbiamo valutare quale sarà la soluzione migliore per entrambe le parti” ha concluso Eberl.

Resterà dunque da vedere se anche il brasiliano, ex Hertha Berlino, lascerà il club o troverà un accordo per il rinnovo.

