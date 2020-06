Figc, decisione drastica | Stop definitivo al campionato femminile

Mentre la Serie A maschile riprenderà tra una settimana, quella femminile si ferma: deciso lo stop definitivo al campionato

Giornata importante per la ripresa dei campionati di calcio in Italia. Infatti, oggi la FIGC si è riunita nel Consiglio Federale per limare gli ultimi dettagli per il ritorno in campo. Decisione importante anche per il mondo del calcio femminile. Il campionato di Serie A femminile non riprenderà, stop definitivo.

Figc, decisione presa: stop definitivo al campionato femminile

Questa mattina intorno alle 12 è andato in scena il Consiglio Federale per prendere le ultime decisioni sulla ripresa dei campionati in Italia. Dopo aver approvato l’algoritmo che deciderà le sorti della Serie A, è stata presa un’altra decisione ufficiale. Il campionato di Serie A femminile è stato definitivamente sospeso, non si tornerà in campo per concludere la stagione.

Prima della sospensione per il Coronavirus il massimo campionato italiano femminile vedeva al primo posto in classifica la Juventus, con la Fiorentina al secondo ad inseguirla. Vedremo ora quale sarà la decisione sull’assegnazione dei premi dopo lo stop definitivo. Una decisione che sicuramente farà discutere, sopratutto dopo le proteste da parte delle calciatrici per essere classificate tutte come professioniste. Stop dunque che arriva dopo la chiusura dei protocolli per assicurare un piano B al campionato di Serie A maschile e sicuramente tornerà ad alzare molto polemiche intorno alla decisione presa.

