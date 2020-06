Serie A, UFFICIALE: tecnico senza tregua, nuovo infortunio pesante

La Serie A ripartirà ufficialmente con un calendario fittissimo: dopo l’allenamento di oggi arriva la notizia dell’ennesimo infortunio

Dopo tre mesi lontano dai campi di gioco la Serie A tornerà a giocare per terminare la stagione interrotta dall’emergenza Coronavirus. Molti giocatori una volta tornati sul terreno di gioco si sono infortunati. Arriva la notizia dell’ennesimo infortunio in Serie A. Potrebbe essere grave.

Serie A, nuovo infortunio in casa Torino: si ferma anche Verdi

Ancora un altro giocatore infortunato dopo la ripresa degli allenamenti. in casa Torino dopo il grave infortunio di Daniele Baselli, arriva quello di Simone Verdi. A comunicarlo è la stessa società attraverso un comunicato che recita: ” Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo il riscaldamento in campo con torelli e lavoro aerobico, Moreno Longo ha diretto un programma tecnico con possesso palla e partite a tema. Per quanto concerne il bollettino medico, Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. L’attaccante granata verrà valutato la prossima settimana con una nuova ecografia. In gruppo Meite, dopo il lavoro personalizzato degli ultimi giorni. Domani in calendario una doppia sessione di allenamento”.

Davvero una ripresa sfortunatissima per l’allenatore del Torino, Moreno Longo, che si vede sin da subito privato di due giocatori fondamentali come Baselli e Verdi. Ancora viva però la speranza che l’attaccante possa recuperare in tempi più brevi rispetto al centrocampista. I prossimi esami lo sveleranno.

