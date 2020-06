La Juventus potrebbe fare i conti con una super offerta per Paulo Dybala nella prossima sessione di calciomercato: i possibili scenari

E’ il tempo di ritornare sul rettangolo verde. Meno di due settimane e la Serie A tornerà alla normalità, con la ripresa della stagione 2019/20 che salvo complicazioni sarà finalmente conclusa. Dal campo al calciomercato, la Juventus potrebbe dover fare i conti con una partenza eccellente la prossima estate: Paulo Dybala nel mirino del top club.

Calciomercato Juventus, super offerta per Dybala: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Manchester City di Pep Guardiola si sarebbe fatto avanti nelle scorse ore per un colpo da sogno. Il manager dei ‘Citizens’ avrebbe fatto recapitare un’offerta da 100 milioni di euro per Ansu Fati, gioiellino 17enne del Barcellona e nazionale spagnolo. Il club catalano non ha preso in considerazione la possibilità di una trattativa in quanto Fati è considerato il futuro dell’attacco del Barcellona e non è in vendita. Guardiola potrebbe dunque dirottare le sue attenzioni in Serie A.

Il nome di Dybala potrebbe tornare in auge per il Manchester City che è a caccia di un colpo di primissimo livello per l’attacco. La ‘Joya‘, dopo una fase di appannamento, è tornata sui suoi livelli siglando 13 reti e 12 assist vincenti in 25 presenze stagionali. Con la scadenza fissata attualmente al 30 giugno 2022, in caso di un’offerta vicina ai 100 milioni di euro, la dirigenza bianconera potrebbe vacillare e acconsentire alla partenza dell’ex Palermo.

Guardiola sonda il mercato e resta alla finestra: Paulo Dybala può essere uno dei grandi obiettivi per l’estate del Manchester City.

