La Juventus è alla ricerca di un colpo a centrocampo, considerato l’obiettivo principale di Paratici: i bianconeri potrebbero aver sorpassato Guardiola.

Il mercato non è ancora iniziato, ma l’obiettivo principale della Juventus è già chiaro a tutti: rinforzare il centrocampo in maniera significativa. La mediana bianconera, dopo i fasti del periodo di Vidal, Pirlo e Pogba, non è mai riuscita a convincere negli ultimi anni: in stagione Pjanic ha mostrato delle difficoltà ad interpretare il ruolo secondo i dettami di Sarri. Per questo motivo Paratici ha individuato diversi centrocampisti che potrebbero essere funzionali al gioco del tecnico bianconero: dalla Francia riportano di un sorpasso della Juventus su un talento seguito anche da Guardiola.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Higuain | Colpo monstre in attacco!

Calciomercato Juventus, scatto per Aouar | Sorpassato Guardiola!

Uno degli obiettivi della Juventus è Houssem Aouar: secondo quanto riportato da ‘Ouest France’, il centrocampista dell’Olympique Lione avrebbe messo i bianconeri in cima alle proprie preferenze per la prossima stagione. La ‘Vecchia Signora’ è rimasta colpita da Aouar durante il match di Champions League, in cui il centrocampista dell’OL è stato fra i protagonisti della vittoria dei francesi sui bianconeri. La grande concorrente della Juventus per Aouar è il Manchester City.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, PSG-Dybala | Arriva la scelta

Sempre secondo quanto riportato in Francia, il centrocampista dell’OL preferirebbe i bianconeri rispetto al club di Guardiola. L’estromissione del Manchester City dalle competizioni europee per i prossimi due anni sembrano essere il motivo principale della scelta di Aouar. La Juventus, quindi, potrebbe aver trovato il rinforzo a centrocampo da regalare a Maurizio Sarri: il francese classe ’98 è un interprete moderno del ruolo, che abbina tecnica e fisicità, proprio come richiesto dall’allenatore bianconero.

Scatto della Juventus per Aouar: il centrocampista del Lione avrebbe espresso la propria preferenze riguardo alla destinazione dell’anno prossimo e i bianconeri sono in pole position!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Nainggolan vuole la Roma | I dettagli

Dramma Gattuso, scomparsa la sorella dell’allenatore | Aveva 37 anni

Southampton, UFFICIALE | Rinnovo per l’allenatore!